Verso il Parma: rientra Caceres, Ribery in dubbio

Allenamento mattutino per la Fiorentina, impegnata domenica contro il Parma al Tardini. Contro la squadra gialloblù rientrerà Martin Caceres che ha scontato le due giornate di squalifica. L’uruguaiano – riporta Radio Bruno Toscana – dovrebbe giocare con Pezzella e Milenkovic. In dubbio la titolarità di Ribery. Il francese sarà valutato da Beppe Iachini domani in occasione della rifinitura. In caso di panchina, Cutrone giocherà al posto dell’ex Bayern Monaco, vista anche la squalifica di Vlahovic.