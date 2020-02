Verso il Milan, prime prove per Iachini: conferma (quasi) in blocco dell’11 anti-Samp

Come riporta Radio Bruno, prime prove anti-Milan per Beppe Iachini al Centro Sportivo “Davide Astori”. Tranne lo squalificato Badelj, il tecnico viola dovrebbe confermare gli altri dieci/undicesimi della formazione che ha strapazzato per 5-1 la Sampdoria. In mezzo al campo tornerà Pulgar, mentre in attacco potrebbe esserci la conferma di Vlahovic: le prime indicazioni danno il serbo ancora avanti su Cutrone, ma è ancora presto per una decisione definitiva. E i nuovi? Iachini non ha intenzione di rischiare e fare troppi esperimenti, l’obiettivo è prima quello di raggiungere i 40 punti.