L’ufficialità l’avremo al momento della diramazione delle formazioni, ma Federico Chiesa non dovrebbe giocare contro il Lecce sabato sera. Come riportato, infatti, da Radio Bruno Toscana il suo forfait per la gara contro la squadra dell’ex viola Fabio Liverani è sempre più probabile. Anche oggi il numero 25 gigliato si è allenato a parte per via di un problema all’adduttore sinistro (REPORT MEDICO).