Verso il Genoa: Cutrone rifiata? È corsa a due per sostituire Dalbert…

È terminata la rifinitura della Fiorentina al Franchi. La seduta è durata un’ora, meno del solito, almeno per gli standard di Iachini. Gli appuntamenti in sequenza mettono ulteriore incertezza sugli 11 che il tecnico ascolano deciderà di schierare nel match contro il “Grifone” di Nicola. Non ci si dovrebbe discostare dal modulo: solito 3-5-2. Chiesa sta bene e partirà titolare, ma non con un’altra seconda punta accanto. Vlahovic sembra in recupero su Cutrone e potrebbe partire tra i titolari, facendo rifiatare l’ex Wolverhamphton, dopo le due partite consecutive da titolare. Difficile credere che Iachini voglia risparmiarlo per la Coppa Italia, quanto piuttosto per una forma non ancora al top. Per il resto la sensazione è che neanche gli stessi giocatori sappiano con certezza se scenderanno in campo o meno. Venuti e Maxi Olivera hanno lavorato 15 minuti in più in questa rifinitura, si giocano il posto sull’out mancino. Il laterale toscano sembra in netto vantaggio, ma ha il limite di essere adattato sulla fascia sinistra, mentre il nazionale “uruguagio” è mancino naturale, seppur oggetto quanto mai misterioso. A riportarlo è il Pentasport di Radio Bruno.