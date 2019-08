Verso il Genoa, esodo di tifosi viola: verso il tutto esaurito per il settore ospiti

Procede a gonfie vele la prevendita per il settore ospiti del Luigi Ferraris, che Domenica sera ospiterà la tifoseria della Fiorentina. Per questa prima trasferta stagionale della squadra di Montella sono infatti già stati venduti circa 700 tagliandi su una capienza di 900 posti. Capienza ridotta a causa dei lavori che stanno interessando la tribuna superiore. Restano dunque soltanto 200 tagliandi liberi, ma poiché per questa gara non è stata messa alcuna limitazione alla vendita, si presume che i tifosi viola saranno ben di più dato che potranno acquistare anche ai botteghini dello stadio i biglietti per qualsiasi altro settore dell’impianto sportivo. Visto l’entusiasmo che sta contagiando entrambe le tifoserie si prevede quindi che il Luigi Ferraris Domenica sera offrirà una bellissima cornice di pubblico.