Verso il Cittadella, la formazione viola: Caceres e Badelj a riposo, Montella cambia. Le ultime dal campo

Radio Bruno fa il punto sulla formazione che Montella manderà in campo questa sera per sfida il Cittadella in Coppa Italia (CLICCA QUI). Rispetto a ieri emergono delle novità dalla rifinitura di questa mattina: in difesa non ci sarà Caceres, al suo posto Ranieri. A centrocampo invece Badelj godrà di un turno di riposo, il regista sarà Pulgar mentre Benassi agirà da mezzala. Ricapitolando: Dragowski in porta, Venuti e Dalbert sulle corsie esterne con Milenkovic e Ranieri. A metà campo ai lati di Pulgar ci saranno Castrovilli e Benassi. Sul fronte offensivo invece Vlahovic sarà il centravanti mentre sulle corsie esterne spazio a Ghezzal e Sottil. Stamani al centro sportivo ha seguito il lavoro della squadra Rocco Commisso.