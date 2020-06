Verso il Brescia, Iachini: “Li affrontiamo come fossero la Juve, da adesso tre mesi in 35 giorni

Mister Beppe Iachini ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina:

“Ci siamo ritrovati, questo è importante dopo tutto quello che è successo. Abbiamo anche perso un caro amico, Alessandro Rialti, grande professionista e persona molto cara, l’ho vissuto da calciatore e poi da allenatore. Serio, competente, equilibrato. Sappiamo che ci aspetta un tour de force, dobbiamo fare in 35 giorni quello che avremmo fatto in tre mesi: caldo, umidità, recuperi ristretti. Dovremo curare tutti i particolari, il campo ci dirà volta volta quello che potremo fare, anche in una situazione ambientale anomala come quella in cui sono assenti i tifosi, che danno quella carica che oggi dobbiamo procurarci noi stessi per andare oltre l’ostacolo e fare risultato.

Non sai mai cosa aspettarti dopo mesi, da quando sono arrivato siamo stati la terza miglior difesa, c’erano equilibri e stavamo migliorando anche davanti, il percorso stava procedendo bene. Ora il Brescia non va sottovalutato, va affrontato come fosse la Juve, solo così faremo una buona gara.

Questo lockdown ha lasciato tanta amarezza, pagine brutte, tante morti e sofferenza. Anche noi abbiamo avuto a che fare, Le persone rischiano di perdere il lavoro, ma dall’altra parte ci siamo scoperti forti e solidali, ci siamo dati da fare per poter essere d’aiuto a tutti, sono cose che fanno ben sperare per il futuro. Mi auguro che tutto possa ripartire al più presto.”