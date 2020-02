Verso Genova: Duncan in corsa per una maglia dal primo minuto, Caceres torna titolare

Da Radio Bruno arriva il punto sull’allenamento viola in vista della sfida di Domenica con la Sampdoria: in attesa della rifinitura di domani mattina, lo staff tecnico è impressionato dai progressi di Duncan che per la prima volta entra in ballottaggio con Benassi per una maglia da titolare. L’altro ballottaggio riguarda Cutrone e Vlahovic, con il serbo che potrebbe essere favorito per il bell’approccio che ha mostrato domenica con l’Atalanta. In difesa torna Caceres che si riprende la maglia da titolare nonostante le buone prestazioni di Igor durante la sua assenza.