Verso la Roma, i convocati di Italiano: all’appello mancano Odriozola e un esterno

Il terzino spagnolo non è recuperato e pure Sottil è fermato da un problema muscolare

Contro la Roma domani sera mancherà Alvaro Odriozola. La Fiorentina ha provato a recuperarlo ma il terzino spagnolo non è in condizione e non può essere, quindi, disponibile per la sfida cruciale contro la compagine giallorossa. Anche Riccardo Sottil manca all'appello per una noia muscolare: gli esterni d'attacco a disposizione di Vincenzo Italiano saranno, dunque, quattro.