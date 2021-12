Verona-Fiorentina: designato il migliore in circolazione

Dopo tanti arbitri giovani finalmente la Fiorentina trova a Verona uno dei big, certamente il più in forma negli ultimi mesi.

Impeccabile nell’interpretazione del regolamento, lascia giocare molto e non è molto propenso a sanzionare i falli con i cartellini limitandosi inizialmente ad un bel rimprovero. In vista dei big match delle prossime settimane alla ripresa del campionato, una partita come quella di Verona è certamente perfetta per far mantenere la concentrazione e la forma a Doveri. Da poco è stato escluso dalla lista Uefa dove al suo posto è stato inserito Pairetto Non resta altro da aggiungere, il suo curriculum parla chiaramente del suo valore tecnico.