Vergassola: “Fiorentina-Sampdoria finisce 5-5. I blucerchiati non possono perdere”

Il comico e tifosissimo della Sampdoria Dario Vergassola ha parlato a Lady Radio della sfida di domani con la Fiorentina: “Domani finisce 5-5, almeno vediamo un po’ di gol. La Sampdoria si è sbloccata, finalmente, domenica e non può perdere. La Fiorentina non ha ancora vinto una gara? Magari porta bene Renzi in tribuna (ride, ndr). Ferrero? Forse è andato meglio nel cinema e come attore che come presidente, anche se certe polemiche degli ultras non le capisco. L’anno scorso avevamo una buona squadra. Però capisco che una proprietà targata Vialli possa piacere di più. Montella? Abbiamo buoni ricordi di lui, piaceva ai tifosi”.