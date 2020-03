Venuti: “Questo periodo ci segnerà, resterà un po’ di paura”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, è stato il protagonista di una diretta Instagram con la pagina de “L’Antico Vinaio”, nota paninoteca di Firenze:

Sono chiuso in casa come tutti, le giornate sono monotone. Mi piacerebbe uno dei vostri panini. Oggi finisce la quarantena, da domani saremo ‘liberi’, ma di fatto continueremo la quarantena. Non ho potuto avere contatti nemmeno con la mia ragazza, me l’hanno detto i medici. Dobbiamo seguire l’esempio della Cina. Quando giocavamo speravo di avere due giorni liberi, ma ora sto rivalutando il tutto. Ho capito quanto è importante vivere la vita quotidiana. Questo periodo ci segnerà tutti a livello mentale. Resterà sempre un po’ di paura.