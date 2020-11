Venuti e la sfida da ex: “Non dimenticherò mai i due anni a Benevento”

Lorenzo Venuti ha parlato a Il Sannio Quotidiano in vista di Fiorentina-Benevento, sfida da ex per il terzino:

A Benevento ho vissuto due anni fantastici e al di là dei risultati calcistici mi piace soprattutto sottolineare quanto mi sono affezionato a livello umano alla città ed al popolo di Benevento perché ho creato amicizie che vanno al di là del calcio, amicizie vere con persone che mi hanno aiutato senza alcun doppio fine ma solo per rendermi contento, e questo non potrò mai dimenticarlo.

