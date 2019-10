Ventura: “Percorso positivo della Nazionale, grande infornata di giovani con Chiesa e gli altri”

Così Giampiero Ventura, tecnico della Salernitana ed ex Ct della Nazionale, ospite di Radio Anch’io lo Sport su Radio Rai:

L’Italia di Mancini? C’è un percorso straordinariamente positivo, basti pensare alla qualificazione con tre partite di anticipo. La cosa migliore è quest’infornata di giovani, questa crescita esponenziale, dai Chiesa ai Bernardeschi per arrivare a Sensi e Barella. Mancini ha seminato per creare lo zoccolo duro per l’Italia del futuro, molti stanno facendo esperienza, le coppe, è un’immagine positiva. Faccio i complimenti a Mancini, spero che l’Italia possa tornare dove merita, io ne sono il primo tifoso.