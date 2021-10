Venezia-Fiorentina, conosciamo il giovane direttore di gara

Conosciamo meglio Massimi, l'arbitro designato questa sera per dirigere il posticipo tra Venezia e Fiorentina

Un altro giovane arbitro per la Fiorentina in terra veneta. Infatti stasera a dirigere Venezia-Fiorentina è stato designato Luca Massimi di Termoli . Per lui sarà la settima gara in serie A e probabilmente, se non ci fosse stato la riunificazione tra A e B, Massimi l’avremo visto nella massima serie solo nelle ultime giornate.

Come più volte da noi analizzato la coperta per il designatore Rocchi è corta per cui è costretto a fare degli esperimenti come in questo caso. Tecnicamente nelle partite che ha diretto Massimi non è andato benissimo, ma l’Aia punta ancora su di lui anche se i risultati non sono stati finora brillantissimi. Questa è per l'arbitro di Termoli un’opportunità importante. Spesso si è mostrato impreciso sulle valutazioni, pecca in personalità e probabilmente il lavoro di un Var esperto e capace come Piero Giacomelli servirà a venirgli in aiuto. Per Venezia-Fiorentina era logico attendersi una designazione con più curriculum, oppure un giovane come Ayroldi visto che la partita può essere sulla carta semplice, ma complicarsi cammin facendo .