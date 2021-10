Venezia-Fiorentina, che risposta dei tifosi viola! Il dato sui biglietti venduti

Nonostante l'orario proibitivo della trasferta il popolo viola non mancherà!

E' iniziata quest'oggi, a mezzanotte, la vendita libera dei biglietti per la partita tra Venezia e Fiorentina in programma lunedì 18 ottobre alle 20:45. Da Tuttoveneziasport.it emergono anche i dati relativi ai biglietti venduti fino ad adesso nella fase di prevendita. Sono 934 i biglietti venduti in questa fase e di questi ben 480 sono stati presi dai tifosi viola. Un'ottima risposta considerata la distanza della trasferta e l'orario proibitivo in cui ci sarà la gara. Il tifo viola si dimostra ancora una volta legato a questa Fiorentina. E da oggi è in vendita un pacchetto di 7 gare al Franchi