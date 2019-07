Durante il microfono aperto in diretta a Radio Sportiva, il giornalista napoletano Ciro Venerato si è soffermato su due dei giovani più promettenti in forza alla Fiorentina, ovvero Dusan Vlahovic e Riccardo Sottil:

“Vlahovic mi ha colpito molto così come Sottil, due veri talenti. Se non dovessero avere spazio nella Fiorentina, però, li cederei in prestito in serie A”, le sue parole.