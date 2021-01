Venerato: “Milik ha fatto tante cavolate, Papu occasione per la Fiorentina”

Ciro Venerato, noto giornalista napoletano, ha parlato a Radio Bruno:

“Milik? In questi mesi ha fatto delle cavolate ciclopiche. Voleva andare alla Juve ma alla fine non l’hanno preso, ha detto di no alla Fiorentina che aveva offerto 24 milioni complessivi e alla fine deve lasciare la Serie A per andare al Marsiglia, una squadra che con tutta sincerità non credo lotterà per la Champions. Fossi stato lui, a Firenze ci sarei andato a piedi. El Shaarawy? La priorità è la Roma ma se lo Shangai lo svincola e nel frattempo i giallorossi hanno preso qualcun’altro nello stesso ruolo, può anche andare a Firenze. Papu Gomez? L’Atalanta non lo cede a dirette concorrenti, magari la Fiorentina può approfittarne negli ultimi giorni di mercato. Intanto la Fiorentina valuta Lasagna e Azmoun, c’è stato qualche contatto anche per Gervinho”.