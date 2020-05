Veljkovic: “Milenkovic un amico, ma anche una vera roccia in difesa”

Milos Veljkovic, difensore in forza al Werder Brema, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com anche delle tante conoscenze in Serie A fra i suoi connazionali:

“È vero, in Serie A ho tantissimi amici. Penso proprio a Sergej Milinkovic-Savic, un campione a cui auguro il meglio con la Lazio nella lotta Scudetto. Così come Milenkovic della Fiorentina, una vera roccia in difesa, ma anche il nostro leggendario capitano Kolarov. Il campionato italiano è senza alcun dubbio uno dei migliori d’Europa, pieno di calciatori di talento e di società storiche”.