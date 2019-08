Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: Franck Ribery (SCHEDA), nonostante le 36 primavere suonate, può fare ancora la differenza. Basta vedere la sua ultima rete al Bayern per capirlo. Incursione dalla trequarti fino all’area di rigore, serpentina in mezzo a due avversari dell’Eintracht e scavetto letale a battere Trapp. Alla faccia del vecchietto… La classe, la tecnica e l’intelligenza calcistica sembrano le stesse di cinque anni fa. L’esplosività nelle gambe pure. Magari da dosare, come è normale che sia, ma comunque ancora in grado da far girare la testa agli avversari.

Nove volte campione di Germania, una Champions League, 6 volte vincitore della Coppa di Germania, una Coppa di Turchia, una Coppa di Lega tedesca, 5 Supercoppe di Germania, una Supercoppa europea ed un Mondiale per club possono dare un’idea di chi stiamo parlando e di cosa porterebbe in dote Ribery a Firenze. Ma più che il palmares e le statistiche da brividi che lo hanno elevato a leggenda del club bavarese (124 marcature e 182 assist in 425 partite), è importante conoscere l’andamento della sua ultima stagione per rispondere all’unica, vera domanda che interessa ai tifosi viola: quali garanzie può fornire Ribery a livello fisico?

Fatta eccezione per un paio di problemi muscolari nel 2019 – il più significativo, alla coscia destra, lo ha tenuto fuori tre settimane a cavallo tra gennaio e febbraio – la stagione del francese è stata abbastanza lineare. Trentotto presenze totali suddivise tra Bundesliga (25), Champions League (7), Coppa di Germania (5) e Supercoppa di Germania (1). Ribery, nel 2018-2019, non è stato un titolarissimo nella formazione allenata da Kovac, ma con i suoi 1.935 minuti sul campo, quasi il doppio rispetto a quelli accumulati dal “gemello” Robben, risulta il 13° giocatore del Monaco più impiegato, davanti a giocatori del calibro di James Rodriguez e Coman. Gli assist totali sono 4, mentre le reti 7 (una ogni 3 partite circa). Numeri confortanti, a differenza di quelli che compongono il suo ultimo stipendio: 8 milioni di euro netti, cifra assolutamente fuori dalla portata della Fiorentina. Il vero ostacolo nella trattativa, più che l’età, è proprio l’ingaggio.