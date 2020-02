Vecchie conoscenze, Ramadani indagato per evasione fiscale e riciclaggio

Come riporta il portale Ultima Hora, giornale spagnolo della zona di Mallorca, la “Audiencia Nacional” spagnola avrebbe messo nel mirino il noto procuratore Fali Ramadani, vecchia conoscenza della Fiorentina dei tempi di Corvino, per presunto riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Martedì scorso una commissione giudiziaria si sarebbe presentata nel suo chalet vicino a Palma, dove il procuratore risiede, alla ricerca di prove per ben sei ore. Ramadani, che nei prossimi giorni sarà chiamato a difendersi in tribunale a Madrid, sarebbe al centro di un’indagine molto più ampia che coinvolge diversi milionari che si sarebbero avvalsi di alcune famose aziende dell’isola per riciclare denaro.