Vallesi: “Roma sotto di condizione, non so se avremmo vinto a parità di forma”

Il tifoso vip si gode la vittoria con la Roma ammettendo le circostanze favorevoli alla Fiorentina

Il noto cantante Paolo Vallesi , tifoso viola, ha parlato a margine di un evento a Coverciano in memoria dell'arbitro Concetto Lo Bello:

"Forse a parità di condizione fisica non avremmo vinto contro la Roma, ma mi piace pensare che la Fiorentina delle ultime due partite sarà quella che abbiamo visto lunedì. Poi evito di scervellarmi su tutte le possibili combinazioni. Il calciatore dell'anno della Fiorentina? Secondo me Torreira, ha dato un'identità specialmente da gennaio in poi, un uomo squadra".