Intervistato da TMW, il procuratore Furio Valcareggi ha parlato anche di Federico Chiesa:

Se non vuol restare, separiamoci subito, già a gennaio. Anche con Chiesa se non vuole restare mi separerei a gennaio. Oppure, visto che i dirigenti stanno lavorando in questo senso, si arriva ad una tregua armata e l’addio sarà a giugno. Però fino a giugno serve l’80% delle prestazioni e che giochi quel Chiesa che ora sta mancando.