Valcareggi su Chiesa: “Con Montella non aveva voglia, si vedeva. Iachini lo ha recuperato”

L’agente e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato di Federico Chiesa a Lady Radio:

Iachini? E’ confermato, finora è stato bravo insieme alla società a recuperare al 100% Chiesa, perché con Montella non aveva voglia e si vedeva, andava al 20%. Chiesa come altri giocatori, che si sono rigenerati all’improvviso. Farà queste dodici partite, poi come tutti rimarrà in ballottaggio: la riconferma è un traguardo che deve raggiungere. Come minimo dovrà arrivare fra le prime dieci.