Valcareggi: “Polemiche post-Torino senza senso. Vlahovic via solo per 100 mln”

"Sconfitta della Fiorentina contro il Torino? Ha giocato malissimo dall'inizio fino alla fine. Da Terracciano a Callejon passando per Milenkovic a Vlahovic e Bonaventura, Torreira e Castrovilli. E così hanno preso 4 gol. Qui ci sono state molte polemiche ma senza senso, perché la classifica è ottima, ora bisogna pensare al domani. La Fiorentina è carica perché l'allenatore è stato bravo, siamo sempre noi, una partita tragica come quella di Torino accade. La squadra è forte, Vlahovic pure ed è ben servito, per il Napoli sarà una partita complicata. Per me domani Vlahovic gioca, fino a fine campionato sta qui, poi o va via per 100 milioni di euro oppure resta qua perché gli americani nostri non sono poveri. Se non arriva ciò che chiedono lo tengono un anno fermo. O porti ciò che vale o lo prendi a parametro zero. Commisso? Sono andato a vedere lo stato dei lavori per il campo della Fiorentina, sembra Hollywood. Un'americanata di lusso, ci lavorano 12 ore al giorno. Cosa rara, le promesse sono tante, mantenerle è difficile ma non c'è un'ora di ritardo. Sarà pronto per settembre".