Valcareggi pessimista: “Chiesa, non c’è lotta. Andrà a Juve o inter, Commisso si è arreso”

Furio Valcareggi, procuratore ed opinionista, ha parlato a Lady Radio:

Il campionato ora non può ripartire. Sono stato ottimista, ma non ce la faremo a ricominciare. Non ci sono i presupposti per chiudere queste 12 partite. Il rischio supera la logica. Promozioni o retrocessioni? Qualsiasi cosa decidi sbagli. Figuriamoci in C. Come si fa a stoppare Monza o Reggina che hanno meritato la promozione?

Chiesa? La pace armata di Dicembre-Gennaio dopo l’esonero di Montella scadeva con la fine dell’anno. Purtroppo per la Fiorentina bisogna accettare le scelte di Chiesa. Di sicuro faranno di tutto per non darlo alla Juve anche se mi risulta che lo vuole. Lo vuole anche Conte e quando lo vuole Conte lo prende. Sarà una grande lotta tra Juve e Inter ma la cosa buona per la Fiorentina è che non si è svalutato. Vale 60-70 milioni.

Rinnovo? I 4,5 milioni della Fiorentina sono una bella offerta, ma di là avrebbe 6 milioni più bonus… Si vive lo stesso è una Porsche in meno, ma di là può anche vincere qualcosa, non c’è lotta.

Commisso? E’ un uomo di business che capisce il ragazzo. Capisce la smodata voglia di vincere che ha Chiesa. Si è arreso al suo volere, sta cominciando ad accettare l’idea di salutarlo.