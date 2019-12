Valcareggi: “Nessun scambio tra Emre Can e Chiesa”

Intervenuto a TWM Radio, l’agente di mercato Furio Valcareggi ha parlato così di Federico Chiesa:

Scambio con Emre Can (SCHEDA)? Lui vuole andare via, lo dice la cronaca e un po’ tutti. Commisso ha fatto un capolavoro, lo ha tenuto. Ora credo non ce la faccio più e stanno facendo un po’ di valutazioni per darlo via a giugno. Spero che faccia bene e non vada via subito. Bisogna che si tranquillizzi, per il suo futuro. Scambio con Emre Can non ci sarà, solo soldi per lui.