Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Toscana Tv. Queste le sue parole: “Mandzukic? Calciatori come lui, in questo momento, non vengono a Firenze. Avrà sicuramente altre possibilità. Un giocatore abituato a certi palcoscenici non lo vorrei alla Fiorentina, verrebbe convinto di poter fare tre allenamenti in meno. Bisognerebbe capire l’intenzione del calciatore, ma credo che Mandzukic direbbe di no alla Fiorentina”.