Valcareggi: “La Juve quasi si diverte a prendere dai viola. Vlahovic? 80 mln”

"Come si fa a non parlare di Vlahovic? E' in uscita dalla Fiorentina, alla Juve manca una punta del genere... Mi sembra già tutto sistemato, va capito solo se a gennaio o a giugno. I viola stanno lavorando per il futuro già da adesso. La proprietà non ha bisogno di soldi, quindi non sarà un'operazione facile. Da noi la Juventus pesca volentieri, a Firenze si patisce molto questa dinamica e loro quasi si divertono. La classifica? Non se la poteva aspettare nessuno. Ma secondo me la Juventus non è ancora tagliata fuori dal campionato, specie se dovesse prendere Vlahovic. Ma ripeto, non partirà a gennaio per meno di 80 milioni. Il procuratore bravo è quello che porta a svincolo il suo calciatore...".