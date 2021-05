Valcareggi: “La Fiorentina ha bisogno di essere difesa. Ribery? Deve giocare”

L'analisi di Furio Valcareggi sulla Fiorentina, che non dovrebbe mai fare a meno della sua stella con il numero 7

"Questa squadra, in un momento del genere, ha bisogno di essere difesa. Non si può dare valore solo ai punti delle altre, ad esempio lo Spezia. Allenatore? Ci vuole un professionista serio che vada anche un po' per la sua strada, non solo per quella della società. Ribery, se ce l'hai, lo devi far giocare e non toglierlo mai, non è possibile privarsene. Le toscane in Serie D? Una tragedia, ma qualcuno verrà ripescato. Per me Kouamé rimane alla Fiorentina. Milenkovic? Lo vedo svogliato, non presente, come Pezzella. Non li vorrei tenere, vadano al miglior offerente, anche se il loro valore è diminuito. Sarà pur sempre una plusvalenza".