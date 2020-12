Valcareggi: “Io ho paura. La colpa va addossata anche ai calciatori, inammissibili certe cose”

Furio Valcareggi è stato ospite in studio a Lady Radio:

Io ho molta paura, sia del Covid, sia per la Fiorentina. Bisogna trovare il sistema per aiutare questa squadra. Scaricare tutto sulla società non è giusto, perché se Amrabat gioca male non è colpa di Pradè. E lo stesso vale per Castrovilli, Vlahovic e via di seguito. Io non posso vedere in Serie A giocatori che sbagliano cinque passaggi di fila, non è ammissibile. La colpa, in parte, va addossata anche a loro. Il ritiro non è nemmeno una punizione… Non c’è neanche nessuno che li può fischiare, hanno fatto bene i tifosi ieri a chiedere un confronto. E nessuno mi venga a dire che il mercato non è stato condiviso, perché tutti all’inizio questa squadra l’abbiamo battezzata come buona.