Valcareggi: “Allenatore? Mi piacerebbe Italiano, ma non ha la corazza”

Il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è stato ospite di Toscana TV:

Come ripartirei? Con un grande allenatore. I grandissimi nomi sono impossibili, mi piacerebbe Italiano ma lui non ha ancora corazza, a Firenze è difficile. Un ottimo nome sarebbe Mazzarri. Gattuso ha avuto una crescita a livello mentale dai tempi del Pisa. Direttori sportivi? Ce n’è uno bravo bravo, Giovanni Sartori dell’Atalanta. Per il ruolo di Direttore Generale è logico che rimarrà Barone, perché ogni presidente lavora con i suoi uomini di fiducia, è naturale. La mossa vincente di Prandelli è stata Bonaventura, che ha dato respiro alla manovra con la sua capacità di tenere palla. Il Genoa, prossimo avversario, è una bella squadra che può contare su un fenomeno, Pandev, e sulla ritrovata vena di Scamacca.