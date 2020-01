Fissare l’obiettivo, prendere la mira, tendere la corda dell’arco e far partire la freccia. Ce lo immaginiamo più o meno così Pol Lirola in queste ore che precedono il big match di stasera contro il Napoli. Sì, perché questa può essere davvero la sua partita.

Il Napoli soffre molto sugli esterni. I vari Di Lorenzo, Luperto e Mario Rui vanno spesso in difficoltà nell’uno contro uno e se pressati, soprattutto senza Koulibaly in copertura. Questa può essere dunque una chiave di lettura della partita di stasera. La Fiorentina dovrà essere brava a sfruttare – magari con il vecchio ma sempre apprezzato contropiede – questa debolezza avversaria. Ed è proprio qui che entra in gioco (nel vero senso della parola) Pol Lirola.

In settimana il giocatore basco si è sbloccato in Coppa contro l’Atalanta, è su di morale, in forma, e potrebbe pertanto cavalcare l’onda del momento. Come un bravo surfista che aspetta il momento giusto per entrare in azione. Magari, coadiuvato dal centrocampo e dell’attacco, dove i suoi compagni di squadra dovranno essere bravi a creargli gli spazi necessari per far male alla difesa partenopea.

Dunque, pressing e sfruttare gli spazi che senza dubbio saranno concessi. Il mantra di stasera deve essere questo: fissare l’obiettivo, prendere la mira, tendere la corda dell’arco e colpire!