Torino, il Ds Vagnati prova a blindare Belotti: “Resta con noi”

Andrea Belotti, come riporta Tuttosport, entrerà probabilmente nel grande valzer delle punte che si accenderà in estate, con tante squadre alla finestra. La Fiorentina è in cima alla lista delle pretendenti, ma ci sono anche Milan e Napoli, anche se, come riporta il quotidiano, la società granata prova a gettare acqua sul fuoco. Il direttore sportivo del Torino Vagnati, infatti, ha provato a blindarlo: “Resta al Toro”, anche se sotto la Mole la paura di perdere l’attaccante è tanta. Il contratto è in scadenza nel 2022, e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare.