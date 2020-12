“Vittoria Fiorentina con la Juve più bel regalo di Natale dopo il vaccino”

27 dicembre 2020: è il giorno del vaccino anti Covid in Italia. Prima di farselo somministrare, all’ospedale Amedeo Savoia di Torino l’infettivologo Giovanni Di Perri ha scherzato con i giornalisti citando il successo della Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue parole riportate dal sito de La Stampa:

Il vaccino è il più bel regalo di Natale, dopo viene la vittoria della Fiorentina contro la Juve. Sono molto contento, è un giorno importantissimo – dice – Sono preoccupato in termini propositivi perché la giornata è importante, ci sono molti vaccini da fare. Non ci siamo resi conto fino adesso di come può precipitare la situazione se non ci liberiamo di questa follia che ci ha travolto.