V. Leonardi: “A Firenze l’aria è cambiata. Nico Gonzalez impressionante”

Vanessa Leonardi, giornalista di Sky Sport, ha commentato l'inizio della stagione della Fiorentina sotto Italiano

Vanessa Leonardi , inviata di Sky Sport che segue spesso la Fiorentina, commenta ai microfoni del Penstasport la nuova stagione della Fiorentina . Ecco le sue parole: "L'aria è diversa a Firenze. In questi anni la città era un po'm depressa calcisticamente parlando. Adesso i ragazzi sanno che si possono divertire e chissà se potranno arrivare risultati positivi".

Sull'esultanza dei giocatori della Fiorentina: "Non so se erano i ragazzi a trovare Italiano a viceversa. L'importante però è vedere questi gesti. L'entusiasmo che si respira intorno alla Fiorentina è tanto. Basta vedere Vlahovic, si percepisce l'amore per Italiano".