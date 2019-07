Sottil, Vlahovic, Castrovilli e Ranieri. Sono questi i quattro giocatori che Vincenzo Montella ha messo sotto la propria lente d’ingrandimento; il Salotto dello Sport in onda su RTV 38 fa notare come il tecnico stia valutando le potenzialità di alcuni dei più giovani a disposizione nella tournée americana, in particolare per quanto riguarda gli attaccanti, che hanno convinto nelle prime uscite. Riusciranno tutti e quattro a non venire risucchiati dal listone degli esuberi?