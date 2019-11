Uruguay, out Nandez e Rodriguez: Tabarez chiama Caceres

Non era convocato, ma farà parte della Nazionale dell’Uruguay per i prossimi impegni. Parliamo di Martin Caceres: il difensore viola non era stato chiamato dal CT Tabarez a causa delle sue condizioni non perfette, ma viste le assenze per infortunio del cagliaritano Nandez e di Jonathan Rodriguez, i sudamericani sono corsi ai ripari convocando lo stesso viola e Gaston Pereiro.