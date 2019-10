Under 21: Ranieri e Sottil partono dalla panchina con l’Irlanda

Il ct Nicolato ha scelto l’undici per Irlanda-Italia: gli azzurrini si presentano alla gara valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria con i due viola in panchina. Riccardo Sottil e Luca Ranieri non giocheranno dunque dal 1′. In panchina anche Kean e Cutrone.

IRLANDA: Kelleher; Scales, O’Shea, Masterson; O’Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Idah, Parrott.

ITALIA: Carnesecchi; Del Prato, Bastoni, Marchizza, Pellegrini; Locatelli, Tonali, Carraro; Frattesi, Pinamonti, Scamacca.