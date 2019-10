Una gara da non sbagliare, ma quante insidie a Brescia

La Fiorentina ha tra le mani la possibilità di ridare benzina al motore che ben si era avviato prima della sosta, e non deve sbagliare questa gara che può risultare fondamentale per l’intera stagione. L’inizio della squadra di Montella è stato claudicante, con il tecnico campano in bilico dopo solo due partite, e la sensazione che la squadra non avesse un’identità. Dopo la prima sosta per le nazionali, però, qualcosa è cambiato, innanzi tutto il modulo, con il ritorno alla difesa a 3, e soprattutto i risultati, 5 utili consecutivi con due vittorie contro Milan e Udinese prima dello stop.

La Fiorentina si presenta lunedì al Rigamonti di Brescia con la voglia matta di continuare a mostrare quel gioco e quella voglia di fare bene, oltre che con il desiderio del bottino pieno, che vorrebbe dire ancora maggiore consapevolezza dei propri mezzi. La gara contro i lombardi, però, potrebbe riservare in servo per i viola molte insidie, nel più classico dei “trappoloni” post sosta, nella classica partita da non steccare. Un risultato positivo, soprattutto in caso di vittoria, darebbe al giovane gruppo una grandissima iniezione di fiducia, con ancora più consapevolezza dei propri mezzi.