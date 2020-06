Una Fiorentina da bestemmie

Le espressioni blasfeme pronunciate da Iachini e Caceres durante Fiorentina-Brescia, in fin dei conti, non sono state tanto diverse da quelle gridate al cielo da gran parte dei tifosi gigliati. All’allenatore e al difensore viola costeranno la sfida di sabato contro la Lazio. A chi ha il cuore viola, invece, una settimana con un umore a metà tra lo sconforto e l’incazzatura. Lasciando da parte discussioni etiche e morali che vengono a galla quando si tocca il tema della religione con una sottile vena ironica, concentriamoci sull’attualità gigliata.

La classifica resta povera: 31 punti in 27 giornate, una proiezione da 43/44 punti a fine campionato. Da salvezza risicata. La Fiorentina non è riuscita ad abbattere il fortino eretto da Lopez, che con il suo Brescia incerottato ha sfiorato il colpo grosso a tempo scaduto. Tante, tantissime le occasioni viola sprecate e quella sensazione di una squadra che sembra non avere piena coscienza che la lotta salvezza è una brutta bestia, una lotta nel fango che non ti permette il minimo errore e che non concede spazi alla leziosità.

Ma c’è chi sta peggio: Lecce, Genoa e anche Sampdoria, l’Udinese che gioca ma non segna, il Torino che vince ma non sembra godere di ottima salute, così come il Sassuolo destinato a soffrire fino alla fine a causa del dezerbismo. Undici giornate da vivere tutte d’un fiato. Con la speranza di non dover rinnegare il cielo un’altra volta.