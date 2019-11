Una batosta che nasce da lontano. E si scopre che la Fiorentina si è fermata a San Siro

Sono passati 3 giorni e l’amarezza ha lasciato il posto alle riflessioni. La Fiorentina vista a Cagliari è stata troppo brutta per essere vera e una prestazione di quel livello non può essere accettata. Il problema però è che quella partita imbarazzante è arrivata al culmine di un percorso involutivo che preoccupa, forse, ancor di più. Già da qualche settimana, infatti, la squadra di Montella aveva smesso di progredire fino a… ingranare la retromarcia. La Fiorentina di San Siro, ma anche delle partite con Juventus, Napoli e Atalanta, non si è più vista. Con l’Udinese è arrivato un successo striminzito, poi lo scialbo pareggio di Brescia e la sconfitta con la Lazio. La rimonta finale col Sassuolo targata Castrovilli ha un po’ nascosto le difficoltà di gioco della squadra, confermate nella gara del Parma e sfociate nel disastro della Sardegna Arena. Insomma, un problema che nasce da lontano. IL CALENDARIO COMPLETO