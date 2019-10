Un solo dubbio stasera per Mancini: “Giocherà uno tra Bernardeschi e Chiesa”

Un unico dubbio per Roberto Mancini per la partita di stasera contro la Grecia, che potrebbe regalare agli azzurri la qualificazione matematica a Euro 2020. Ne parla il ct nell’intervista pre-gara a Rai Sport: “E’ una scelta tra Bernardeschi e Chiesa, abbiamo quattro ore per decidere. Chi è favorito? No cambierebbe molto, è una questione tattica e di avere un mancino in campo, vediamo”.