“Un brasiliano che gioca da europeo”: ad Udine tocca di nuovo ad Igor

Tra gli acquisti del mercato di gennaio in casa viola è forse quello ad aver suscitato i maggiori interrogativi. Stiamo parlando di Igor, il difensore brasiliano arrivato dalla Spal per rinforzare la difesa gigliata. Un innesto che si è rivelato subito essere una bella sorpresa, titolare pronti via allo stadium contro la Juventus. Un difensore molto duttile, poco sudamericano e molto europeo nel modo di giocare, fa notare il Corriere dello Sport-stadio, in edicola oggi. Per il classe ’98 si prospetta un’altra occasione con l’Udinese, vista l’assenza per squalifica di un altro brasiliano: Dalbert. Igor è pronto a prendersi la corsia mancina negli undici di Mister Iachini. Il tecnico viola sa di poter contare su un giocatore affidabile, uno che dove lo metti sta e non demerita. Qualità che sono una risorsa preziosa per una squadra alla ricerca di punti, come la Fiorentina.