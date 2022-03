Un altro gol per Spalluto in Serie C: l’ex bomber della Primavera ancora decisivo

Per l'attaccante classe 2001 si tratta del nono centro in campionato

Turno infrasettimanale per la Serie C, con il girone B che scendeva in campo proprio questa sera. Ed in questo raggruppamento c'è il Gubbio in cui gioca un giocatore della Fiorentina in prestito, ossia il centravanti Samuele Spalluto. Anche stavolta l'ex attaccante della Primavera di Alberto Aquilani ha timbrato il cartellino siglando il gol del momentaneo 1-0 nel match vinto poi dai rossoblù umbri per 2-1 contro l'Imolese. Clicca qui per tutti i risultati.