Ultime di formazione: tutto confermato, ma Bonaventura può spuntarla su Callejon

Ore di avvicinamento alla gara del franchi fra Fiorentina e Sassuolo. Stamattina consueto risveglio muscolare in vista della partita delle 20:45. Anomala invece la doppia seduta di ieri, alla vigilia. Seconda seduta svolta all’interno dello stadio per questioni di illuminazione mancante al CS “Davide Astori”. Radio Bruno conferma in blocco la formazione annunciata già questa mattinata, mentre Sky Sport registra il sorpasso di Jack Bonaventura sull’ex Napoli Callejon. Vedremo chi sarà a spuntarla in quello che sembra l’unico vero ballottaggio, nell’undici di Mister Cesare Prandelli.

Radio Bruno

Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi; Callejon, Amrabat, Pulgar e Castrovilli; Ribery, Vlahovic.

Sky Sport

Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Pulgar e Castrovilli; Ribery, Vlahovic.