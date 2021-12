Ultime di formazione: Gonzalez ancora a sinistra, l’ex di turno dal 1′

Si rivede Quarta in difesa dopo il turno di riposo in Coppa

Il Pentasport di Radio Bruno riporta che Saponara e Sottil dovrebbero lasciare spazio a Callejon e Gonzalez dal primo minuto sulle ali, ai fianchi di Vlahovic. L'ex Spezia è comunque in ballottaggio per una maglia da titolare, dato che ha riposato contro il Benevento. La formazione, per il resto, dovrebbe essere ben definita: Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Torreira, Bonaventura sono piuttosto sicuri del posto, mentre Duncan è avanti su Maleh e Castrovilli per il ruolo di mezzala sinistra.