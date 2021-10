Ultime di formazione: due ballottaggi, in vantaggio i più giovani. Castro ok

A poche ore dal calcio d'inizio di Fiorentina-Spezia, Italiano sta sciogliendo gli ultimi dubbi

Il Pentasport di Radio Bruno dà gli aggiornamenti in vista della partita contro lo Spezia: Bonaventura e Saponara, risparmiati a Roma, sono certi di una maglia, mentre Vlahovic è l'unico centravanti disponibile. Egharevba, il ragazzo del 2003 chiamato dalla Primavera, è più un esterno, chiamato per l'indisponibilità di Gonzalez, e Kokorin non figura nell'elenco. I dubbi sono sul partner di Milenkovic (Quarta in vantaggio su Nastasic) e l'esterno destro (Sottil leggermente avanti su Callejon per una soluzione più offensiva contro la peggior difesa del campionato). Si va verso la seconda gara consecutiva da titolare per Castrovilli.