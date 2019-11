Ultime di formazione: Caceres c’è! Tutte confermate le indicazioni dell’antivigilia

Radio Bruno Toscana aggiorna sulle condizioni di Lirola e Caceres: sul Pelado c’erano dei dubbi, ma da giovedì è tornato a disposizione e ha dato ottimi segnali, sarà titolare domani. Il giocatore è una colonna dell’Uruguay, che però non lo ha convocato per le due amichevoli in programma nella sosta. Esclusi dunque problemi di diplomazia. Lirola è recuperato, nessuna incertezza sul basco.

Sottil non è al 100%, ma è stato convocato: niente di serio per l’esterno. Vlahovic torna titolare a grande richiesta. Ecco allora la probabile formazione viola: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.