Ulivieri: “Se Commisso porta via la Fiorentina da Firenze, non sto con lui: divento gobbo”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto questa sera su Toscana Tv nel corso di 30° Minuto:

“Non è che non si è fatto niente, è che la vita non è stata normale. Il riposo è stato fatto sulla sedia, sul divano invece che camminando o rilassandosi a piedi. Poi sono stati persi molti gesti tipici della partita. Sappiamo dei molti infortuni capitati in Germania, ci vuole gradualità. Credo che nel primo allenamento collettivo l’allenatore debba nominare i due giocatori più anziani, che scelgono le squadre come se si fosse al campetto, e poi si gioca fino a che non fa buio. E quelli che vengono scelti per ultimi? Bearzot scelse per ultimo Paolo Rossi nell’82…

Con grande dispiacere abbiamo dovuto rinunciare al campionato femminile, su spinte che provenivano da molte parti, è una mancanza che si farà sentire. Portare alla fine i campionati è stato l’obiettivo fondamentale della Federazione. Oggi non poteva prevalere altro pensiero in FIGC, la soluzione alternativa ha avuto davvero pochi voti. I cinque cambi? Non devono lasciare perplessi, c’era la preoccupazione di una ripresa difficile con partite ravvicinate e si è agito di conseguenza. Io l’ho sperimentata in Serie C, mi sembra una cosa molto logica e legata allo sforzo fisico che i calciatori dovranno sostenere. Certo, la cosa avvantaggia un pochino chi ha rose più di qualità, ma questo è un vantaggio già in partenza.

Gazzoni Frascara è stato un grande presidente, uomo di cultura vasta con il quale si poteva parlare di tutto. Una compagnia sempre piacevole.

Io sono tifoso della Fiorentina, ma se non sono andato col cartello “io sto con Rocco” è perché se va via da Firenze non ci sto. Se dovesse portare lo stadio via dal comune di Firenze sarebbe uno scempio alla città. Mi dispiace che ci sia chi gli va dietro, mi dispiace che non ci si preoccupi del futuro del Franchi. Rimarrebbe il problema di che cosa farne, sarebbe un costo per la comunità e per i Fiorentini. Se Commisso andrà da altre parti, diventerò tifoso dei gobbi!

Al di là delle battute, credo sia importante che Rocco sia entrato nel cuore dei tifosi. Credo che quella del centro sportivo sia una soluzione importante che avvicina ai grandi club. Iachini? La sua conferma non dipende da me, ma dalla società. I suoi risultati sono nei numeri e nel gioco organico della squadra.

Balotelli? Tutti devono stare alle regole, quando uno ne va fuori si estromette da solo. Dispiace, si sta parlando di un talento istintivo che è rimasto fin troppo istintivo. A Chiesa direi di rimanere a Firenze con il massimo impegno, a lui manca di aumentare il numero dei gol, ha tutto per arrivarci e merita un grande club. La Fiorentina ci ha divertito con i giovani, è la nostra Fiorentina”.